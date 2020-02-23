Восемь россиян с круизного судна Diamond Princess вернулись на родину

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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что восемь россиян, которые были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, 22 февраля доставил на родину борт МЧС. Об этом сообщает ТАСС.

Она уточнила, что в страну вернулись восемь россиян, у троих из которых в период нахождения на корабле был обнаружен коронавирус нового типа.

«Остальные граждане отказались от перелета», — сказала Голикова.

Как известно, всего пассажирами судна Diamond Princess были 24 гражданина России.

Лайнер Diamond Princess встал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

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