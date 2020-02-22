Адвокат оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины к России

Решение арбитражного трибунала в Гааге по делу «Украина против России» является лишь промежуточным. Об этом сказала RT специалист по международному праву Мария Ярмуш.

По ее мнению, украинская сторона не может доказать, что Крым является их территорией, а арбитры будут не вправе рассматривать этот вопрос.

«Без установления этого вопроса принять положительное решение по заявленным Украиной требованиям будет невозможно», — добавила она.

Арбитражное производство было инициировано украинской стороной в 2016 году. Киев обвинив Москву в «нарушении» Конвенции ООН по морскому праву», потребовал подтвердить права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, и обязать РФ выплатить компенсацию. В 2018 году украинские дипломаты также заявили, что российская сторона якобы нарушила права страны на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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