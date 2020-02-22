Италия заняла первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе

Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 50 человек. Страна стала лидером среди других европейских стран по числу заразившихся вирусом COVID-19, передает ТАСС.

По последним данным, медики выявили 34 новых случая заражения в северной области Ломбардия, 11 - в центральной Венето.

По словам члена исполнительного комитета ВОЗ Вальтера Риччарди, Италия также стала единственной страной ЕС, где был зафиксированы летальные случаи после заражения вирусом. Жертвами стали 78-летний мужчина и пожилая женщина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло почти 78 тыс. человек. Из-за вспышки коронавируса скончались более 2,3 тыс. человек, а вылечиться от болезни сумели более 21 тыс. пациентов.

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