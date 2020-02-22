Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

В Винницкой области Украины медики констатировали смерть 83-летней местной жительницы, но через 10 часов она пришла в себя, передает ТСН.

Как рассказали родственники, пенсионерке стало плохо, приехавшие медики зафиксировали отсутствие дыхания, пульса и «прямую линию на кардиограмме». Они уже начали готовиться к погребению, заказали отпевание, поминальный обед, но пенсионерка вдруг задышала.

Сейчас она находится в больнице под присмотром врачей, общается с журналистами.