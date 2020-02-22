В РПЦ беспокоятся, что оправдание сестер Хачатурян может признать право на самосуд

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выразил мнение, что оправдание сестер Хачатурян, которые убили своего отца, может привести общественность к мысли о праве на самосуд, передает «Интерфакс».

Он признал, что если бы отец девочек был на самом деле таким, каким они его описывают, то мужчина заслуживал бы самого сурового наказания с точки зрения уголовного права. Однако, как отметил митрополит, россиянки не позволили правоохранительным органам узнать правду, совершив самосуд.

»...если весь этот судебный процесс приведет к оправдательному приговору, то это не будет хорошим сигналом нашему обществу — это будет означать, что не надо в подобных случаях обращаться к правоохранительным органам, а можно просто совершить самосуд, и тебя оправдают», — сказал представитель РПЦ.

При этом он добавил, что не желал бы, чтобы его слова каким-то образом повлияли на ход следствия.

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