Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.

От коронавируса нового типа скончался 78-летний мужчина, находившийся в больнице под городом Падуя в области Венето. Его 67-летняя жена также была госпитализирована с высокой температурой.

Местные власти созвали кризисное подразделение, было принято решение закрыть больницу на 5-6 дней. Отмечается, что пациенты смогут покинуть медицинской учреждение лишь после анализов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру превысило 76 тысяч человек. Из-за вспышки коронавируса скончались более 2000 человек, а вылечиться от болезни сумели более 18 тысяч пациентов.

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