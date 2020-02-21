В Кирове журналиста избили во время съемки сюжета о нарушителях ПДД

В Кирове журналиста одного из местных телеканалов избили во время съемки сюжета о нарушителях ПДД. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

Уточняется, что злоумышленником является пассажир одного из автомобилей, который был остановлен сотрудниками ДПС. За рулем автомобиля находился молодой человек с признаками алкогольного опьянения.

В отношении напавшего на журналиста заведено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной деятельности журналиста».

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