Задержаны подозреваемые в хищении 3 млн рублей с банковских карт россиян

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье и Ижевске 11 подозреваемых в хищения денег у около 200 человек. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские смогли выявить схему махинаций после обращения в прошлом году местного жителя города Чебоксары, который заявил о пропаже денег со счета. После этого было заведено уголовное дело по «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»). Отмечается, что в общей сложности криминальная группа смогла похитить около 3 млн руб.

Как было установлено, злоумышленники перехватывали данные о картах, кодах и номерах электронных кошельков на разных ресурсах в сети. После этого они покупали себе товары за чужие деньги на популярном интернет-ресурсе.

По словам Волк, уже двух фигурантов дела заключили под стражу. В отношении еще девяти человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении