Обвинения в смерти 39 мигрантов в Британии предъявили семерым во Вьетнаме

Во Вьетнаме полиция предъявила обвинения в связи с гибелью 39 мигрантов в Великобритании. Об этом сообщает Vietnam News.

Отмечается, что всего обвинения были предъявлены семерым людям. Уточняется, что шесть из них уже арестованы, а еще один человек, который находится на территории Китая, объявлен в международный розыск.

Так обвинения были вынесены за организацию и посредничество в нелегальной миграции.

По данным правоохранительных органов, из-за деятельности обвиняемых более 60 человек были нелегально отправлены на территорию Великобритании и Европы.

23 октября полиция графства Эссекс обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии.

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