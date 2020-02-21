От коронавируса за сутки в Китае скончались 118 человек

В Китае из-за нового типа коронавируса COVID-2019 скончались 118 человек за сутки, а также выявлено 889 случаев заболевания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление государственного комитета по здравоохранению.

Отмечается, что от заболевания излечились 18 264 пациента.

По данным комитета, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса составляет 75 465.

Уточняется, что всего за период эпидемии скончались 2 236 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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