В МЭА рассказали, когда нефтяные резервы начнут поступать на рынки

Чрезвычайные запасы нефти стран Международного энергетического агентства (МЭА) будут направлены на рынки в ближайшее время. Об этом организация сообщила на своем сайте.

«Нефть из чрезвычайных запасов МЭА вскоре начнет поступать на мировые рынки, в соответствии с заявлением от 11 марта, в котором говорится о намерении стран-членов выделить 400 млн баррелей нефти в связи с перебоями поставок», — говорится в заявлении.

В МЭА уточнили, что нефтяные запасы будут направлены на рынки Азии и Океании. При этом в Северной и Южной Америке, а также в Европе поставки могут начаться в конце марта, уточнили в организации.

11 марта страны-члены МЭА договорились высвободить крупнейший в истории объем нефти из стратегических резервов. В организации уточнили, что речь идет о 400 млн баррелей нефти. Механизм высвобождения ресурса будет представлен позже, отметили в агентстве. Решение приняли в ходе внеочередного совещания членов организации для снижения ценовой напряженности на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Международное энергетическое агентство заявило о крупнейшем в истории сбое поставок нефти.

 
