В Подмосковье пьяный полицейский и его приятель избили таксиста

В Подмосковье полицейского и его друга обвинили в разбойном нападении на подвозившего их таксиста и умышленном повреждении машины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

Обвинение в разбойном нападении на водителя такси и умышленном повреждении его имущества было предъявлено сотруднику полиции, работавшему в московском районе Выхино-Жулебино и его 24-летнему приятелю.

«По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавила Врадий.

Согласно предварительным данным, 16 февраля мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на водителя такси.

Обвиняемые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, в том числе деревянной доской. После этого они украли из салона автомобиля 10 тыс. рублей, которые принадлежали таксисту. Уточняется, что обвиняемые той же доской били по машине такси, разбив стекло.