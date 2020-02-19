Арбидол вошел в список лекарств от коронавируса

В шестой версии предварительного плана КНР по лечению коронавируса COVID-2019 имеется разработанный в СССР препарат «Арбидол». Об этом сообщает The Bell.

Список был разработан китайским Минздравом, его новую версию опубликовали 18 февраля.

Его большую часть занимают противовирусные препараты. Так, новая версия включает четыре препарата для тестирования — «Арбидол», хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Отмечается, что при этом в предыдущих версиях говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против коронавируса пока не найдено.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погибли уже 2012 человек.

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