Спецгруппа приступила к расследованию подготовки подростками теракта в Керчи
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Специально созданная следственная группа будет расследовать подготовку двумя подростками теракта в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Отмечается, что делом займутся самые опытные следователи-криминалисты. Расследование начато крымским управлением ведомства.
«Изучается обстановка в семьях, круг общения подростков», — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи школьниками 2003 и 2004 годов рождения.
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