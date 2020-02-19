Спецгруппа приступила к расследованию подготовки подростками теракта в Керчи

Специально созданная следственная группа будет расследовать подготовку двумя подростками теракта в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что делом займутся самые опытные следователи-криминалисты. Расследование начато крымским управлением ведомства.

«Изучается обстановка в семьях, круг общения подростков», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи школьниками 2003 и 2004 годов рождения.

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