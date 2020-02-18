В Самарской области завели дело после обнаружения тела ребенка в пакете на улице

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело после обнаружения тела трехмесячной девочки в пакете на улице. Об этом сообщается на сайте СК.

Как отмечается, труп младенца обнаружили 15 февраля в городе Октябрьск.

По словам 34-летнего отца ребенка, в ночь на 8 февраля он укачивал дочь, при этом сам был в пьяном состоянии. В какой-то момент ребенок упал из его рук, когда тот поднял девочку, она сильно заплакала и не успокаивалась. Тогда мужчина ударил ребенка.

Мать находилась в это время в соседней комнате, утром она обнаружила ребенка мертвым. Отец вынес тело на улицу.

Известно, что у матери погибшей есть еще трое детей, в отношении которых она лишена родительских прав. Отец ребенка задержан.

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