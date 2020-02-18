В Оренбургской области силовики затеяли потасовку

В Оренбургской области произошла массовая драка, инициаторами которой, как предполагается, оказались сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что потасовка случилась возле одного из местных ночных клубов.

На видео, которое разместило издание, видно, как группа молодых людей бьет ногами по голове других, лежащих на асфальте, предположительно, следователей.

Родственники задержанных заявили, что драку начали правоохранители, а те, кто избивали их, не знали о статусе своих жертв.

Информации о причинах конфликта не приводится.

По данным РЕН ТВ, один из пяти задержанных является сыном местного депутата.

Юношей обвиняют в хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти.

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