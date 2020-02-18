Самолет Екатеринбург-Казань не смог приземлиться из-за сильного ветра

Летевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за сильного ветра, поэтому ему пришлось развернуться обратно. Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на представителя аэропорта Адель Гатауллина.

По его словам, лайнер около часа кружил в небе над Казанью, но из-за неблагоприятной погоды не смог приземлиться.

«Сильный боковой ветер, переохлажденные осадки», — добавил Гатауллин.

После этого пилоты решили вернуться в пункт вылета. Прибыв в Екатеринбург, самолет вновь отправился в Казань и смог успешно приземлиться.

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