Самолет Екатеринбург-Казань не смог приземлиться из-за сильного ветра
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Летевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за сильного ветра, поэтому ему пришлось развернуться обратно. Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на представителя аэропорта Адель Гатауллина.
По его словам, лайнер около часа кружил в небе над Казанью, но из-за неблагоприятной погоды не смог приземлиться.
«Сильный боковой ветер, переохлажденные осадки», — добавил Гатауллин.
После этого пилоты решили вернуться в пункт вылета. Прибыв в Екатеринбург, самолет вновь отправился в Казань и смог успешно приземлиться.
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