Жительнице Южной Кореи коронавирус передался неизвестным путем

В Южной Корее подтвердили 31-й случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения РК.

Так, коронавирусом заразилась 61-летняя жительница Южной Кореи, которая не выезжала заграницу и не контактировала с другими зараженными.

Женщина прошла обследование в общественном центре здравоохранения в городе Тэгу. На данный момент она находится на карантине.

Отмечается, что это второй случай заражения коронавирусом в Южной Корее, когда путь передачи заболевания неясен.

По последней информации, в стране на лечении находятся 21 человек, десять уже выздоровели, еще 957 проходят проверку.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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