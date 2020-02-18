Здоровые пассажиры смогут начать покидать Diamond Princess с 19 февраля

Пассажиры лайнера Diamond Princess, у которых не было выявлено наличие коронавируса, смогут начать покидать судно 19 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

«Мы ожидаем, что пассажиры, не показавшие позитивной реакции на анализы, смогут начать сходить с судна с 19 февраля», — сказал он.

Министр добавил, что к 21 февраля здоровые пассажиры покинут корабль.

Отмечается, что в 17 февраля у всех пассажиров Diamond Princess были взяты все необходимые анализы на коронавирус.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. В общей сложности на лайнере заболели не менее 454 человек.

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