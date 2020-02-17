ВОЗ обновила данные по числу зараженных коронавирусом за пределами Китая

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что число заболевших новым коронавирусом за пределами Китая возросло до 694 человек, передает РИА «Новости».

Такие данные представлены по состоянию на 08.00 (мск), 17 февраля.

«За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях СOVID19 в 25 странах мира и трех погибших», — уведомил Гебрейесус.

Он также добавил, что новая информация из КНР, касающаяся коронавируса, дает более отчетливое понимание того, в каком направлении будет развиваться вспышка инфекции.

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