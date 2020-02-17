Книжные магазины РФ устроили забастовку в знак солидарности с фигурантами «Сети»*

Некоторые российский магазины книг решили устроить забастовку в знак протеста против приговора фигурантам по делу «Сети». Об этом сообщает «Интерфакс».

В понедельник, 17 февраля, некоторые книжные магазины в знак солидарности устроили забастовки, а некоторые сотрудники пообещали, что выйдут на одиночные пикеты в поддержку осужденных по делу.

Отмечается, что выражают свой протест несколько магазинов в Москве — «Фаланстер» и «Маршак», а также петербургские «Все свободны» и «Порядок слов», «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, Свидетель» в Туле, «Чарли» в Краснодаре и «Бакен» в Красноярске.

По заявление магазинов, они решили устроить забастовку, так как не могут молчать и их тревожит судьба страны и культуры.

«Надеемся, что друзья и посетители простят нас за неудобство, но по-другому поступить мы не можем», — отметили магазины.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети»*. Молодые люди обвинялись в создании террористического сообщества и планировании атак во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Подсудимые получили сроки от 6 до 18 лет. По их словам, признательные показания они давали под пытками, а судебный процесс проводился с грубыми нарушениями закона.

*Сообщество «Сеть» является террористической организацией и запрещено в России.

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