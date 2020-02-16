Из-за утечки газа в Пакистане пять человек погибли и минимум семьдесят пострадали

В Пакистане из-за утечки ядовитого газа в морском порту города Карачи скончались пятеро человек, а еще пострадали — минимум семьдесят. Об этом передает «Синьхуа» .

Представитель района Каймари в Карачи подтвердил гибель людей. Он также добавил, что местной больнице не хватает возможностей для лечения всех госпитализированных.

По имеющейся информации, утечка произошла с судна, нагруженного химикатами.

Как стало известно, в данный момент администрация порта пытается остановить газ.

Отмечается, что муниципальные власти поручили полиции и медикам помогать пострадавшим и при возможности перевозить их в другие больницы.

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