Из-за утечки газа в Пакистане пять человек погибли и минимум семьдесят пострадали
В Пакистане из-за утечки ядовитого газа в морском порту города Карачи скончались пятеро человек, а еще пострадали — минимум семьдесят. Об этом передает «Синьхуа» .
Представитель района Каймари в Карачи подтвердил гибель людей. Он также добавил, что местной больнице не хватает возможностей для лечения всех госпитализированных.
По имеющейся информации, утечка произошла с судна, нагруженного химикатами.
Как стало известно, в данный момент администрация порта пытается остановить газ.
Отмечается, что муниципальные власти поручили полиции и медикам помогать пострадавшим и при возможности перевозить их в другие больницы.
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