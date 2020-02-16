В России появилась специальность детского онколога-гематолога и уже зарегистрирована в Минюсте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александра Румянцева.

Гематолог — врач, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний крови.

Румянцев отметил, что в России такой специальности ранее не было, в то время как она уже около 40 лет работает во многих странах мира.

Врач пояснил, что каждый второй заболевший раком ребенок страдает именно болезнями иммунной и кроветворной системы.

Ранее Румянцев сообщал, что в среднем в России насчитывается порядка 4-4,5 тыс. детей до 18 лет с онкологическими заболеваниями.