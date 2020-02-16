Гидрометцентр сообщил о ранней весне

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории Европейской части России ожидается ранняя, передает ТАСС.

Вильфанд уточнил, что обычно синоптическая весна наступает в 20 числах март. Но, по его словам, в этом году ее «поторопит» аномально теплая зима.

Также синоптик пояснил, что первые признаки весны — устойчивый переход через 0°C в сторону повышения, сход снега и таяние льда на водоемах.

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