Посольство РФ: россиян нет среди новых заразившихся коронавирусом на судне в Японии

Российское посольство в Японии заявило, что россиян среди заболевших на лайнере Diamond Princess в Японии нет. Об этом сообщает ТАСС.

По данным диппредставительства, среди заболевших граждан России не нашли.

Стоит отметить, что на борту судна находятся 3,7 тысяч людей, в том числе 24 россиянина.

Лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров диагностировали коронавирус.

Ранее стало известно, что общее число заболевших среди пассажиров и членов корабля возросло до 355 человек.

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