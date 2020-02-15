Капитан задержанного в Азовском море корабля признал факт браконьерства
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Гражданин Украины и капитан судна, которое ранее задержали сотрудники погранслужбы ФСБ РФ в Азовском море, признал факт незаконного вылова камбалы-калкана, передает РИА «Новости».
На вопрос, признает ли украинец факт совершения браконьерства, он ответил «да».
Мужчина также добавил, что у него нет претензий к российским пограничникам, и они не оказывали на него психологическое воздействие
Известно, что судно вышло в Азовское море из села Райновка Приморского района в Запорожской области Украины.
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