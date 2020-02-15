Под Ростовом от случайного выстрела из ружья погиб ребенок

В Ростовской области 11-летний мальчик погиб от случайного выстрела из охотничьего ружья. Об этом сообщается на сайте СК России по области.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, подозреваемый со своим знакомым и его 11-летним сыном ехали на автомобиле на охоту. Подозреваемый, находившийся на переднем сидении автомашины, зарядил карабин и положил его между водительским и пассажирским сидениями дулом по направлению к заднему пассажирскому сидению, где находился ребенок.

Во время движения произошел самопроизвольный выстрел из карабина, в результате которого пуля попала в живот ребенку. Мальчик скончался позже в больнице.