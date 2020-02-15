В Москве в субботу ожидается до +2°C

В Москве в субботу, 15 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем установится в диапазоне от 0°C до +2°C. Преимущественно без осадков, местами возможна гололедица, ветер будет слабым.

Ночью температура опустится до -4°C — -2°C. Преимущественно без осадков, местами сохранится гололедица. Ожидается юго-западный и южный ветер скоростью 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 756 мм ртутного столба, ночью – 758 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.