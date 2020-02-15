Бросивший детей в Шереметьево мужчина арестован по делу о краже

Оставивший двоих детей в московском аэропорту Шереметьево Виктор Гаврилов арестован по делу о краже в Хабаровске, сообщает РИА Новости.

По последней информации, Центральный районный суд в Хабаровске постановил заключить Гаврилова под стражу до 13 апреля 2020 года по делу о краже 100 тысяч рублей у знакомой.

Кроме этого, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Оставление в опасности» за ситуацию в Шереметьево и «Истязание» из-за возможного избиения Гавриловым бывшей жены.

По делу об оставлении детей в опасности мужчине назначено обязательство о явке, заявил адвокат Гаврилова Дмитрий Ястребов. Защита намерена обжаловать решение судьи об аресте.

Ранее стало известно, что 26 января мужчина, прибывший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно устроить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

В настоящее время дети находятся с матерью.

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