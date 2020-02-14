Британец покусал агрессивного пса ради спасения своих собак

Британец Мартин Флетчер потерял зуб, когда пытался спасти своих собак породы джек-рассел-терьер от агрессивного ротвейлера, сообщает TeessideLive.

По словам мужчины, когда он отправился на прогулку со своими собаками Беном и Джерри в воскресенье, 9 февраля, на них напал большой агрессивный ротвейлер. Пес стал кусать Бена. Мужчина смог ненадолго отогнать пса, однако ротвейлер вернулся и переключился на Джерри.

После этого Флетчер решил вмешаться. Когда мужчина подошел, то пес укусил его, но британец отбился кулаком.

«Противостояние продолжалось около 10 минут», — добавил Флетчер.

После этого мужчина укусил ротвейлера за ухо. Разнять стороны удалось, когда пришел владелец ротвейлера.

Издание отмечает, что после случившегося мужчина потерял передний зуб, а его собаки сильно пострадали. Сам владелец агрессивной собаки скрылся с места преступления. Полиция уже разыскивает его.