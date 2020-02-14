Уголовное дело заведено после гибели людей при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Следственный комитет решил возбудить уголовное дело по факту гибели двух человек после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале, передает ТАСС.

Уточняется, что дело заведено по признакам преступления по ч. 3 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку недалеко от поселка Сабетта. На борту были 10 человек, трое из них — члены экипажа.

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