Столетний ветеран из США намерен приехать в Москву на День Победы

Американец, сержант Стивен Мельникофф, которому сейчас 100 лет, желает приехать в Москву на празднование годовщины Победы во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

«Уверен, я поеду в Москву», — сказал Мельникофф.

Он уточнил, что намерен добраться до российской столицы с участниками группы The Greatest Generations Foundation («Фонд величайших поколений»), если он сами поедут. По его словам, в настоящее время глава организации ведет переговоры с российским послом по данному поводу.

Ветеран отметил, что для него важно быть в Москве на День Победы, так как «именно эта коалиция победила немецкую машину».

Мельникофф рассказал, что во время войны дважды был ранен.

»...и вот я здесь — мне 100 лет, и я все еще могу говорить с вами... хочу донести это послание до всех, чтобы нам не пришлось снова пройти через это (войну) и как-то уладить все таким образом, чтобы мы могли жить вместе – это важно для меня», — заявил ветеран.

Он также рассказал, что в их группе много ветеранов, которые уже не могут ходить и сидят в инвалидных колясках в своих домах, но сам он очень подвижен, поэтому желает посетить в Россию.

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