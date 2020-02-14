В Москве обнаружили тело человека после пожара в квартире
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На юго-западе Москвы сотрудники полиции обнаружили тело человека после тушения пожара в одной из квартир. Об этом сообщает агентство «Москва».
Как отмечается, труп был найден в доме 34 на улице Новаторов в Обручевском районе.
Известно, что пожар удалось ликвидировать в 9.22 на площади 3 кв. м.
Информации о личности погибшего не приводится.
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