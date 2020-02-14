В центре Бангкока неизвестный устроил стрельбу

Полиция задержала мужчину, который совершил несколько десятков выстрелов из пистолета в центре Бангкока. Об этом сообщает издание Khaosod.

Как стало известно, инцидент случился в пятницу, 14 февраля, в районе Университета Чулалонгкорна.

По разной информации, стрелок, которым оказался 44-летний Эккачай Чаруексип, сделал от 40 до 50 выстрелов.

Со слов очевидцев, мужчина стрелял в воздух, но иногда направлял оружие на прохожих.

По данным полиции, в результате инцидента пострадавших нет.