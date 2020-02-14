Свыше 200 россиян ждут возвращения из КНР в Россию

Пассажиры авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии», которые являются россиянами, ждут возвращения из Китая в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что их посадят на другие рейсы, либо им возместят полную стоимость билетов.

«162 пассажира «Сибири» и 66 пассажиров «Уральских авиалиний» ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 1404 пассажирам уже переоформили билеты или вернули деньги за них.

5 февраля самолеты ВКС России закончили эвакуацию россиян из китайской провинции Хубэй, которая является очагом распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, от коронавируса в Китае скончались 1370 человек.

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