Тела мужчины и малолетнего сына обнаружили на улице Краснодара
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В Краснодаре на одной из улиц города были обнаружены тела мужчины и его малолетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Отмечается, что местный житель обнаружил в районе улицы 16 Полевой участок два тела: 33-летнего мужчины и шестилетнего мальчика.
Уточняется, что на телах были обнаружены признаки насильственной смерти. По предварительным данным, отец совершил убийство мальчика, а затем покончил с собой.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента.
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