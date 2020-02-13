Суд отменил штраф подростку за свастику в мультфильме «Том и Джерри»

В Курске суд отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних о штрафе 17-летнему подростку за демонстрацию свастики в мультфильме «Том и Джерри», пишет «Росбалт» со ссылкой на главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.

Ранее комиссия постановила оштрафовать юношу на 1 тыс. рублей. Отмечается, что суд удовлетворил апелляцию из-за многочисленных нарушений в постанговлении.

Отмечается, что подросток опубликовал в соцсети «ВКонтакте» отрывок из мультфильма «Том и Джерри», где на теле кота была изображена свастика, а на теле мыши — флаг СССР. При этом в конце Джерри побеждает Тома.