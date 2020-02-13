Бросивший своих детей в Шереметьево мужчина задержан

Сотрудники Следственного комитета задержали жителя Хабаровского края, который бросил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Как отмечается, мужчина подозревается в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), пунктов «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

В настоящее время правоохранители проходят с ним необходимые следственные действия.

26 января мужчина прилетел в Москву из Хабаровска вместе с двумя сыновьями. Он оставил детей в Шереметьево, отдав им документы и записку, где просил забрать их в приют. Отца мальчиков нашли и допросили следователи, а ребят передали бабушке в Хабаровск.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подмосковье продолжит помогать брошенным в Шереметьево детям после их возвращения в Хабаровский край

— Брошенных в Шереметьево детей определили в школу и детсад

— Оставленные отцом в Шереметьево дети вернулись в Хабаровск