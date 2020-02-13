В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Она отметила, что немного теплее, чем обычно, возможно будет на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири и Урала.

По ее словам, около климатической нормы температура ожидается на Чукотке, Камчатке, Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье.

В Москве температура также ожидается около нормы и чуть выше, при этом по ночам возможны заморозки до -5℃.