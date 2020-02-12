Жительница Урала 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача ребенку
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Жительнице Урала пришлось совершить 327 звонков в поликлинику, чтобы вызвать врача для своего ребенка. Об этом на Facebook рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Златоуст.
К своей публикации депутат прикрепила скриншот с телефонными звонками женщины на номер под названием «Поликлиника детская». Так жительница Урала пыталась вызвать врача для ребенка, которому меньше трех лет.
«Терпения Вам, мамочки. И здоровья вашим детям!» — подписала пост Мухометьярова.
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