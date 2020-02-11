В Туле взорвалась колбаса

Жительница Тулы в социальных сетях рассказала, что у нее «взорвалась» купленная в местном магазине колбаса. Об этом сообщается в местном сообществе «ВКонтакте».

«Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг – взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась!» — рассказала женщина.

Как уточнила тулячка, срок годности в продукта был в норме.

В комментариях пользователи предположили, что до покупки колбаса могла быть заморожена, а потом разогрета в СВЧ-печи.