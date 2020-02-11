Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000

В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По состоянию на полночь 10 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 42 638 человек. Из них 37 626 человек болеют в настоящий момент, 7333 человека находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 3996 человек, 1016 скончались.

Днем ранее сообщалось о 40,1 тысячи заболевших и 808 погибших.

На сегодняшний день китайские власти отдельно сообщили о 42 случаях заражения в Гонконге, 10 инфицированных в Макао и 18 заболевших на Тайване.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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