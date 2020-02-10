В Москве лжебанкир украл со счета местной жительницы 2 млн рублей

В Москве мошенник, представившиеся сотрудниками банка, украл со счета местной жительницы 2 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Как отмечается, жертвой злоумышленников стала россиянка 1953 года рождения. Она обратилась в полицию с заявлением, что 4 декабря ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. В конечном тоге он убедил москвичку перевести наличные деньги по банковским реквизитам на номер указанного счета, сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.

В настоящее время устанавливается личность злоумышленника.

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