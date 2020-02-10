Мишустин поручил создать резерв масок от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сделать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса на территории РФ. Об этом сообщают «Известия».
Кроме того, Роспотребнадзор должен определить, в каком количестве будут необходимы маски.
Росрезерв, Минфин и Минпромторг должны представить кабинету министров соответствующее предложение, а именно, какие конкретно средства защиты могут понадобится.
В настоящее время в России запаса медицинских масок нет. Но его планируется сформировать вне зависимости от распространения коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от вируса в Китае погибли 908 человек.
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