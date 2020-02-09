Задержан угрожавший убить Трампа американец

Правоохранительные органы задержали возле Белого дома американца, который угрожал убить президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет полиции Колумбии.

Выяснилось, что 25-летний гражданин США по имени Роджер Хэджпет собирался напасть на Трампа накануне, 8 февраля. Он рассказал полицейским, что у него при себе было холодное оружие, которым он хотел убить Трампа.

В американской Секретной службе описали Хэджпета как «чрезвычайно потерянного» молодого человека. Также они добавили, что он находился под присмотром психиатров из-за своего состояния.

В настоящее время американца арестовали. При обыске у него нашли нож с лезвием длиной около 9 см и пустую кобуру от пистолета на правом бедре.

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