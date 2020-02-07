В Анапе семья погибла от отравления угарным газом

На Кубани следователи проводят проверку по факту гибели трех человек в Анапе, которые отравились, по предварительным данным, газом в квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Тела супругов и их 22-летнего сына с признаками отравления газом были обнаружены 7 февраля в одном из домов на улице Терской.

На данный момент организована доследственная проверка.

Отмечается, что 50-летний мужчина и 41-летняя женщина вместе с сыном проживали в съемном жилье. Хозяин квартиры не мог связаться с семьей в течение четырех дней. Прибыв в дом 7 февраля, он обнаружил погибших и запах газа в помещении.

В краевом СУ СК добавили, что при осмотре тел признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предварительной причиной их смерти явилось отравление газом.