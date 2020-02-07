Защита помилованной Иссахар намерена добиваться отмены приговора

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Защита помилованной президентом России гражданки Израиля Наамы Иссахар намерена добиваться отмены приговора за контрабанду наркотиков, в частности, в рамках жалоб в кассационную инстанцию и ЕСПЧ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвокатов коллегии Pen & Paper.

Адвокаты планируют подать кассационную жалобу на приговор Химкинского городского суда и апелляционное определение Московского областного суда. Сторона защиты считает что именно эти «незаконные и неправосудные» решения привели к осуждению невиновной.

Также адвокаты намерены подать жалобу в Европейский Суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав израильтянки, которые привели к ее «необоснованному уголовному преследованию».

Иссахар приговорили к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, который, по ее словам, она перевозила в личных целях. 29 января Путин подписал прошение о помиловании израильтянки. 30 января она вернулась домой.

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