На Аляске потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли пять человек

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Дом возле горы на Аляске Дом возле горы на Аляске
Дом возле горы на Аляске
Татьяна Лукьянова/РИА «Новости»

В городе Бетел в американском штате Аляска потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате инцидента погибли пять человек. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

Как отмечается, принадлежащее авиакомпании Yute Air воздушное судно направлялось из города Бетел в населенный пункт Кипнук.

На борту лайнера находились пилот и четыре пассажира.

Самолет обнаружили в 19 километрах (12 милях) к юго-западу от местности Тунтутулиак.

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