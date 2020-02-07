На Аляске потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли пять человек
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В городе Бетел в американском штате Аляска потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате инцидента погибли пять человек. Об этом сообщает Anchorage Daily News.
Как отмечается, принадлежащее авиакомпании Yute Air воздушное судно направлялось из города Бетел в населенный пункт Кипнук.
На борту лайнера находились пилот и четыре пассажира.
Самолет обнаружили в 19 километрах (12 милях) к юго-западу от местности Тунтутулиак.
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