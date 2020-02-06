На Алтае банда похитила сыр на 3,7 млн рублей

В Алтайском крае преступная группа из 15 человек украла с завода сыр на 3,7 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Отмечается, что при проведении обысков в домах обвиняемых было изъято и возвращено заводу 580 килограммов похищенного сыра.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

По данным следствия, все участники группы действовали в соответствии с распределенными функциями под руководством одного из рабочих. Так, одни из участников прятали похищенную продукцию на складе, другие выносили ее с территории, третьи вывозили и реализовывали.

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