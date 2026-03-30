Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Власти Краснодара рассказали о последствиях атаки дронов на город

В Краснодаре специалисты завершили обследование жилых домов после падения обломков беспилотного летательного аппарата. В результате случившегося повреждены 13 квартир в трех домах, сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

Из сообщения главы города также следует, что, помимо жилых, повреждено одно коммерческое помещение.

«Сотрудники Службы спасения выполнили демонтаж каркасных конструкций и убрали осколки стекол. Там, где было необходимо, затянули выбитое окно пленкой. В квартире, которая пострадала больше всего, затянули весь балкон», — написал он.

Наумов отметил, что жильцам квартир помогут в их восстановлении.

Ночью в понедельник, 30 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате случившегося пострадали три человека, двое из них — дети. Инцидент произошел в Прикубанском округе. В многоквартирном доме выбило стекла в окнах на нескольких этажах, также поврежден один из балконов. Возгорания зафиксировано не было, на месте работали экстренные службы.

О прилете дрона в многоэтажный дом в столице Кубани первым сообщил Telegram-канал SHOT. Местные жители рассказали, что силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку на город. Незадолго до полуночи горожане услышали два-три взрыва, а потом видели яркую вспышку в одном из районов города.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!