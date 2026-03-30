Власти Краснодара рассказали о последствиях атаки дронов на город

В Краснодаре специалисты завершили обследование жилых домов после падения обломков беспилотного летательного аппарата. В результате случившегося повреждены 13 квартир в трех домах, сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

Из сообщения главы города также следует, что, помимо жилых, повреждено одно коммерческое помещение.

«Сотрудники Службы спасения выполнили демонтаж каркасных конструкций и убрали осколки стекол. Там, где было необходимо, затянули выбитое окно пленкой. В квартире, которая пострадала больше всего, затянули весь балкон», — написал он.

Наумов отметил, что жильцам квартир помогут в их восстановлении.

Ночью в понедельник, 30 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате случившегося пострадали три человека, двое из них — дети. Инцидент произошел в Прикубанском округе. В многоквартирном доме выбило стекла в окнах на нескольких этажах, также поврежден один из балконов. Возгорания зафиксировано не было, на месте работали экстренные службы.

О прилете дрона в многоэтажный дом в столице Кубани первым сообщил Telegram-канал SHOT. Местные жители рассказали, что силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку на город. Незадолго до полуночи горожане услышали два-три взрыва, а потом видели яркую вспышку в одном из районов города.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников.